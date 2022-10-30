



"Коалиция Биби-Бен-Гвира? - Гитлер тоже пришел к власти демократическим путем"

Председатель комитета по иностранным делам и обороне, депутат Рам Бен Барак (Еш Атид), в рамках мероприятия Шабаттарбут в Беэр-Шеве говорил о возможности формирования правительства во главе с Биньямином Нетаниягу вместе Итамаром Бен Гвиром и Бецалелем Смотричем



Они сказал: "Есть тысячи различий, я не сравниваю, но Гитлер пришел к власти демократическим путем. Я объясняю страх, что это может произойти. Закон - один из первых, который он принял, если не первый - был об упразднении Верховного суда. Мы должны сохранить нашу демократию. Поэтому эта связь между антидемократической расистской партией Бен Гвира и Смотричем и с человеком, который готов сделать почти все, чтобы избавиться от обвинений - эта связь опасна."