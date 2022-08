Лапид поздравил Южную Корею с Днем независимости

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравил Южную Корею и ее граждан с Днем национального освобождения Кореи, который также называется Днем независимости.



Празднование этого дня впервые проводилось 15 августа 1945 года. В Южной Корее этот праздник именуют как "Кванбокчол" (что означает "день возвращения света").



"Наилучшие пожелания президенту и народу Республики Корея в связи с празднованием Кванбокчол. В этом году мы отмечаем 60-летие дружбы между нашими странами. Наша дружба крепка как никогда", - написал Лапид в своем Twitter.





Best wishes to @President_KR and the people of the Republic of Korea as you celebrate #Gwangbokjeol #광복절



This year, we mark 60 years of friendship between our countries.



Our friendship is stronger than ever. 🇮🇱 🇰🇷