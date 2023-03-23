



Лапид: ложь Нетаниягу не имеет ничего общего с реальностью

Лидер оппозиции Яир Лапид отреагировал на выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно правовой реформы и ситуации в стране.



"Вместо того, чтобы остановить законодательный процесс и успокоить ситуацию, Нетаниягу снова пожаловался и продолжил распространять позорную ложь против системы правосудия, не имеющую ничего общего с реальностью. Голос — это голос Нетаниягу, а руки — это руки Ярива Левина", — сказал Лапид.



По словам лидера оппозиции, Нетаниягу отказался останавливать законодательный процесс.



"Его заявление о том, что они вносят изменения в комитет по назначению судей на следующей неделе, доказывает, что он не намерен вести настоящие переговоры", - отметил он.



Лапид призвал членов "Ликуда" прислушаться к министру обороны Йоаву Галанту, ЦАХАЛу и представителям экономической сферы, а также сотням тысяч людей, вышедших на улицы.