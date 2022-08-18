



Лапид: ЕС и США нужно прекратить ядерные переговоры с Ираном

Запад проявит слабость, если немедленно не прекратит ядерные переговоры с Ираном.

Об этом сказал премьер-министр Яир Лапид.

"ЕС направил Ирану окончательное предложение, которое не соответствует принципам американцев. Иран отказывается от предложения, а потому пришло время встать и уйти. Все остальное показывает слабость", - цитирует сообщение Лапида высокопоставленный источник.

Премьер передал такое послание канцлеру Германии Олафу Шольцу, послу США в Израиле Тому Найдсу, председателю подкомитета Конгресса США по Ближнему Востоку Теду Дойчу. Советник по национальной безопасности Эяль Хулата планирует сделать то же самое на встречах в Вашингтоне на следующей неделе.

По словам источника, настало время обсудить, что делать в будущем, чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие.

"Израиль сделает все, что нужно, чтобы остановить ядерный Иран и предотвратить использование Ираном своих террористических прокси в регионе", — сказал источник.