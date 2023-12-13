



Куда пропал Навальный: появились новые подробности

Пропавшего из исправительной колонии №6 Владимирской области российский оппозиционер Алексей Навальный был этапирован в Москву.



Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.



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Уточняется, что оппозиционера привезли в Москву для "следственных действий" по новому уголовному делу - в этот раз о "вандализме". По неподтвержденным данным, Навальному "шьют" ч. 2 ст. 214 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.



Ранее соратники оппозиционера начали бить тревогу, поскольку тот трижды пропустил судебные заседания. К нему не пропускали адвокатов, а позже в колонии и вовсе заявили, что он там не числился.