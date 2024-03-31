



Кроме Газы Папа Римский на Пасху вспомнил об Украине

Папа Римский Франциск в своем пасхальном послании, кроме Израиля и Газы, вспомнил и об Украине.



Понтифик призвал провести обмен военнопленными с Россией по формуле "всех на всех".



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"Пусть же Воскресший Христос откроет дорогу мира для страждущего населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", - призвал понтифик.



Как сообщалось ранее, Папа также призвал к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников, удерживаемых террористами.