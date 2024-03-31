



Папа Римский в послании на Пасху вспомнил об Израиле и Газе

Папа Римский Франциск в своем пасхальном послании вспомнил об Израиле и Газе.



Понтифик призвал к немедленному освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе.



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Также Папа настоял на необходимости немедленного прекращения огня.



"Я еще раз призываю обеспечить доступ к гуманитарной помощи в Газа, и еще раз призываю к скорейшему освобождению заложников, захваченных 7 октября, и к немедленному прекращению огня в Газе", - сказал понтифик.