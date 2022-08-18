



Кризис с Китаем: ВВС Германии отправили в регион 13 военных самолетов за сутки

Впервые со времен Второй мировой войны пилоты ВВС Германии отправились на учебную и боевую миссию в Индо-Тихоокеанский регион Азии. Это происходит на фоне большой напряженности между Западом и Китаем.



"Наша цель — показать, что мы являемся полноправными партнерами и можем внести свой вклад во всех аспектах поддержания глобального порядка", — пояснил представитель Минобороны Германии.



Немецкие летчики приступили к учениям "Rapid Pacific 2022", которые предполагают отправку в Азию в короткие сроки истребителей, транспортных самолетов и самолетов-заправщиков. Там они проведут совместные учения с несколькими странами и воздушные рейды. Немцы заменят французские ВВС, миссия которых завершается через три недели.



В рамках развертывания ВВС Германии шесть истребителей Eurofighter-Typhoon, еще четыре транспортных самолета A400M и еще три самолета-заправщика A-330 вылетели с базы Нюрбург в Германии в Сингапур. Цель этого шага — добраться туда в течение 24 часов после отправки заказа на развертывание. Они выполнили эту задачу, цель которой заключалась в том, чтобы убедиться, что ВВС Германии будут полноправным и надежным партнером в любой чрезвычайной ситуации, которая может произойти в Азии. И очевидно, что они нацелены на китайцев.



Из Сингапура парк немецких самолетов продолжит полеты в Австралию, Южную Корею и Японию. По лучшей традиции ВВС Германии, как они это сделали и по прибытии в Израиль, один из истребителей "Тайфун" был раскрашен флагами Германии и стран, где они приземлятся.