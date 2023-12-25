



Красовский, который предлагал сжигать живьем украинских детей, отравлен

Слава бывает разная. Вот кремлевский пропагандист Антон Красовский прославился тем, что в открытом эфире призывал топить и сжигать заживо украинских детей. Между прочим, он бывший директор телеканала Russia Today.



Сейчас этот “журналист” в больнице, жив, делает селфи. Пишет в соцсетях, что стало так плохо, что потерял сознание, но уже вроде как обошлось.









Но вот издание Kyiv Post сообщает со ссылкой на ГУР, что это сообщение, скорей всего, опубликовал не сам Красовский. Кроме того, реальность заключается в том, что состояние негодяя “продолжает ухудшаться”.

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