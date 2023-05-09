



КПП на белорусско-российской границе усилили проверки

На белорусско-российской границе усилили проверки, сообщает “Флагшток”. По данным издания, 8 и 9 мая на одном из погранпереходов, который появился около границы с Россией, теперь проверяющие вызывают “на разговор”. В пятницу на въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль, у въезжающих проверяют паспорта.



Как утверждает издание, “человек, непохожий на пограничника, под запись на видеокамеру задает вопросы, связанные с протестными темами и требует разблокировать телефон для досмотра”.



Напомним, в пятницу, 5 мая, стало известно, что на границе с РФ с белорусской стороны устанавливают контрольно-пропускные пункты. Через несколько дней, 6 и 7 мая, на въезде в Беларусь с РФ стал проводиться потоковый осмотр и автомобилей белорусов.