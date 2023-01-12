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Компромисс Регев: Моше Бен-Закен будет замом гендиректора минтранса
12.01.2023 08:50 Алина Груднева

Компромисс Регев: Моше Бен-Закен будет замом гендиректора минтранса

Министр транспорта Мири Регев согласовала назначение Моше Бен-Закена исполняющим обязанности заместителя генерального директора министерства на шесть месяцев.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Взамен она сняла с повестки дня вопрос о назначении близкого соратника на должность гендиректора минтранса.

Ранее утверждение назначения Бен-Закена на пост гендиректора ведомства было отложено.  Государственная комиссия по назначениям постановила, что он не соответствует критериям к кандидату на этот пост.


 

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