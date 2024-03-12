



Комиссия ЕС предложит начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной

Европейская комиссия порекомендует начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, что станет важной вехой на пути этой страны к интеграции в ЕС.



Выступая на пленарном заседании в Страсбурге, председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила прогресс, достигнутый Боснией и Герцеговиной с момента получения статуса кандидата. Она подчеркнула, что всего за год Босния и Герцеговина добилась значительных успехов, превзойдя достижения за предыдущее десятилетие.



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В своих выступлениях фон дер Ляйен подчеркнула признание Комиссией усилий Боснии и Герцеговины по выполнению необходимых критериев для вступления в ЕС. Приверженность страны реформам и приведению их в соответствие со стандартами ЕС была признана важным фактором в продвижении ее статуса кандидата. Рекомендация начать переговоры о членстве отражает уверенность Комиссии в готовности Боснии и Герцеговины приступить к следующему этапу процесса вступления в ЕС.

