



Командование НАТО проведет военные учения в Риге: что отработают

Высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции отработают в Риге планирование военных операций в рамках военных учений Steadfast Pyramid 2023 и Steadfast Pinnacle.



По данным департамента связи Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии, мероприятия продлятся в период с 3 по 15 сентября.



В ходе учений офицеры и командиры будут совершенствовать навыки планирования и проведения совместных операций.



Первая часть учений, Steadfast Pyramid 2023, будет проходить до 8 сентября. Ее организовали Командование трансформации НАТО и Верховный главнокомандующий Союзных сил НАТО в Европе. Высшие и старшие офицеры будут совершенствовать навыки планирования своего персонала.



Вторая часть, Steadfast Pinnacle, состоится с 10 по 15 сентября. Она будет включать подготовку командиров высшего звена в сфере оперативного планирования.