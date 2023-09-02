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Командование НАТО проведет военные учения в Риге: что отработают
02.09.2023 19:50 Алина Груднева

Командование НАТО проведет военные учения в Риге: что отработают

Высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции отработают в Риге планирование военных операций в рамках военных учений Steadfast Pyramid 2023 и Steadfast Pinnacle.

По данным департамента связи Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии, мероприятия продлятся в период с 3 по 15 сентября.

В ходе учений офицеры и командиры будут совершенствовать навыки планирования и проведения совместных операций.

Первая часть учений, Steadfast Pyramid 2023, будет проходить до 8 сентября. Ее организовали Командование трансформации НАТО и Верховный главнокомандующий Союзных сил НАТО в Европе. Высшие и старшие офицеры будут совершенствовать навыки планирования своего персонала.

Вторая часть, Steadfast Pinnacle, состоится с 10 по 15 сентября. Она будет включать подготовку командиров высшего звена в сфере оперативного планирования.

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