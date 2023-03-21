



Командование ЦАХАЛа: Неявка резервистов повлияет на боеготовность

Высокопоставленные командиры ЦАХАЛа выразили обеспокоенность тем, что растущая тенденция отказа резервистов служить в знак протеста против реформы судебной системы может подорвать оперативные возможности вооруженных сил в течение месяца, сообщило Армейское радио во вторник. В отчете говорится, что члены Генерального штаба недавно провели обсуждения по этому вопросу, в ходе которых выразили свою обеспокоенность тем, что продвижение судебной реформы приведет к увеличению числа лиц, которые этого не явятся на службу, что повлияет на способность ЦАХАЛа выполнять свои обязанности.



В отчете говорится, что пока этого не произошло, но может измениться в течение нескольких недель, особенно в ВВС, которые в значительной степени полагаются на резервных пилотов для выполнения миссий.



Все чаще резервисты, которые составляют ключевую часть повседневной деятельности армии, в том числе в высших подразделениях, предупреждают, что они не смогут служить в недемократическом Израиле, которым, по их словам, страна станет в соответствии с планом правительства. Военное руководство настаивает на том, что вооруженные силы должны оставаться в стороне от любых политических столкновений, но многочисленные сообщения указывают на то, что это явление только растет.



Кроме того, солдаты выразили обеспокоенность тем, что отсутствие международного доверия к независимости судебной системы Израиля может подвергнуть их судебному преследованию в международных трибуналах за действия, которые им было приказано совершать во время службы.



В своем выступлении в понедельник перед офицерами министр обороны Йоав Галант осудил волну неподчинения в вооруженных силах, заявив, что это угрожает национальной безопасности.