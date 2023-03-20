



Галант: отказ от службы наносит ущерб возможностям ЦАХАЛа

Министр обороны Йоав Галант повторяет свое предупреждение о том, что отказ резервистов от службы является “опасным” и “может нанести ущерб способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи”.



Он делает заявление на фоне растущих угроз отказа со стороны резервистов, которые говорят, что планы правительства по пересмотру судебной системы являются попыткой подорвать израильскую демократию.



“Я работаю над тем, чтобы ЦАХАЛ был выше любых политических разногласий и осуждал любой отказ в обслуживании. Армия обороны Израиля принадлежит всем нам, мы должны ее защищать”, - сказал Галант.











