Новости » Политика
Галант: отказ от службы наносит ущерб возможностям ЦАХАЛа
20.03.2023 19:32 Ирина Демьянова

Галант: отказ от службы наносит ущерб возможностям ЦАХАЛа

Министр обороны Йоав Галант повторяет свое предупреждение о том, что отказ резервистов от службы является “опасным” и “может нанести ущерб способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи”.

Он делает заявление на фоне растущих угроз отказа со стороны резервистов, которые говорят, что планы правительства по пересмотру судебной системы являются попыткой подорвать израильскую демократию.

“Я работаю над тем, чтобы ЦАХАЛ был выше любых политических разногласий и осуждал любой отказ в обслуживании. Армия обороны Израиля принадлежит всем нам, мы должны ее защищать”, - сказал Галант.





 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы