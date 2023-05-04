



Коэн отвергает отчет своего министерства о последствиях судебной реформы

Министр иностранных дел Эли Коэн отвергает выводы внутреннего отчета своего ведомства, в котором содержится предупреждение о пагубных последствиях усилий правительства по пересмотру судебной системы для международного авторитета Израиля.



Несколько высокопоставленных чиновников в Министерстве иностранных дел заказали отчет о последствиях реформы для внешних связей Израиля, согласившись при этом ограничить круг тех, кто знал о его составлении, ввиду деликатности вопроса, сообщает новостной сайт Walla.



В отчете, написанном очень осторожным языком, отмечается, что международное положение Израиля медленно ухудшается с момента создания 29 декабря жесткого правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в частности, из-за судебной реформы, которую оно обнародовало через несколько дней после приведения к присяге.



Представитель МИД заявил сегодня, что Коэн “не согласен с оценкой, представленной в докладе. Он не выражает позицию всех чиновников министерства и не отражает реальной картины ситуации. Отчет отражает исключительно мнение автора”.



