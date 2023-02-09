



КНДР продемонстрировала рекордное число ядерных ракет на ночном параде

Государственные СМИ УКНДР сообщили в четверг, что Северная Корея, обладающая ядерным оружием , продемонстрировала свои ракетные мощности во время ночного парада, показав больше межконтинентальных баллистических ракет, чем когда-либо прежде, и намекая на новое твердотопливное оружие.



Северная Корея провела долгожданный ночной военный парад в Пхеньяне в среду на праздновании 75-летия основания своей армии, сообщило государственное информационное агентство.



Лидер Ким Чен Ын присутствовал на празднике со своей дочерью, которая, как считается, в будущем сыграет возможную руководящую роль в наследственной диктатуре.



Межконтинентальные баллистические ракеты продемонстрировали "величайший" ядерный ударный потенциал Северной Кореи , сообщили СМИ, добавив, что на параде также были представлены тактические ядерные установки.



На снимках, опубликованных государственными СМИ, видно 11 Hwasong-17, крупнейших межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи, которые, как предполагается, имеют дальность действия, достаточную, чтобы поразить почти любую точку мира ядерной боеголовкой.