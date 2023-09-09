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КНДР готова к оружейному соглашению с Россией
09.09.2023 12:37 Алина Груднева

КНДР готова к оружейному соглашению с Россией

Северная Корея готова заключить соглашение с Россией по поставкам оружия. 

По данным газеты Financial Times, эта тема будет поднята на предстоящем Восточном экономическом форму во Владивостоке, куда прибудет глава КНДР Ким Чен Ын.

По словам экспертов, он обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным продажу северокорейских боеприпасов Москве для войны в Украине.

"Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для того, чтобы Москве могла отразить контрнаступление Киева", - сказали эксперты.

В ответ Москва может предложить КНДР зерно, нефть и военные технологии, в том числе для спутников, которые усилят угрозы для Южной Кореи и Японии.

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