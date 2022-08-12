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Кличко пообещал лично попробовать израильскую гуманитарку
12.08.2022 10:44 Алина Груднева

Кличко пообещал лично попробовать израильскую гуманитарку

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаилом Бродским.

 
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. 
 
"Посольство передало Киеву 50 тысяч упаковок готовой еды, с нагревательными элементами. Город передаст их на нужды ВСУ, наших защитников. Такая помощь является реализацией договоренности между столицей и посольством Израиля. Все продуктовые наборы приготовлены в Польше", - сказано в сообщении.
 
Кличко поблагодарил Израиль, приславший в Украину сотни тонн гуманитарной и медицинской помощи, за поддержку.
 
"Вслед за Харьковом и Черниговым, доставили 50 тысяч пакетов с готовой едой в Киев. Вчера мэр Кличко обещал попробовать. Жду отзыва. #IsraelWithUkraine" - позже написал Бродский.

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