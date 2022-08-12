



Кличко пообещал лично попробовать израильскую гуманитарку

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаилом Бродским.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Посольство передало Киеву 50 тысяч упаковок готовой еды, с нагревательными элементами. Город передаст их на нужды ВСУ, наших защитников. Такая помощь является реализацией договоренности между столицей и посольством Израиля. Все продуктовые наборы приготовлены в Польше", - сказано в сообщении.

Кличко поблагодарил Израиль, приславший в Украину сотни тонн гуманитарной и медицинской помощи, за поддержку.

"Вслед за Харьковом и Черниговым, доставили 50 тысяч пакетов с готовой едой в Киев. Вчера мэр Кличко обещал попробовать. Жду отзыва. #IsraelWithUkraine" - позже написал Бродский.