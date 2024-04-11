Новости » Политика
Китай ввел санкции против двух американских компаний за продажу оружия Тайваню
11.04.2024 14:57 MIGnews.com

Китай ввел санкции против двух американских компаний за продажу оружия Тайваню

Китай запретил въезд в страну высшему руководству двух американских оборонных компаний и заморозил их собственность в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщило 11 апреля министерство иностранных дел.

Меры, вступившие в силу 11 апреля, были приняты в отношении компании General Atomics Aeronautical Systems, производящей беспилотные авиационные системы, и производителя военной техники General Dynamics Land Systems, подразделения General Dynamics.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Китай заявил, что продажа оружия "серьезно вмешивается" в его внутренние дела и "наносит ущерб" суверенитету и территориальной целостности Китая.

Продолжающаяся продажа Соединенными Штатами оружия китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике Соединенных Штатов и Китая", - говорится в сообщении.

Китай заявил, что заморозил имущество компаний в Китае и запретил их топ-менеджерам въезд в страну.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы