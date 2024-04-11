



Китай ввел санкции против двух американских компаний за продажу оружия Тайваню

Китай запретил въезд в страну высшему руководству двух американских оборонных компаний и заморозил их собственность в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщило 11 апреля министерство иностранных дел.



Меры, вступившие в силу 11 апреля, были приняты в отношении компании General Atomics Aeronautical Systems, производящей беспилотные авиационные системы, и производителя военной техники General Dynamics Land Systems, подразделения General Dynamics.



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Китай заявил, что продажа оружия "серьезно вмешивается" в его внутренние дела и "наносит ущерб" суверенитету и территориальной целостности Китая.



Продолжающаяся продажа Соединенными Штатами оружия китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике Соединенных Штатов и Китая", - говорится в сообщении.



Китай заявил, что заморозил имущество компаний в Китае и запретил их топ-менеджерам въезд в страну.

