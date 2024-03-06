



Китай: США используют Филиппины в качестве "пешки" в Южно-Китайском море

6 марта Китай обвинил Соединенные Штаты в использовании Филиппин в качестве "пешки" в Южно-Китайском море на фоне эскалации вражды между двумя азиатскими странами из-за их территориального спора в регионе.



Манила вызвала китайского представителя 6 марта после того, как заявила, что корабли береговой охраны Китая дважды столкнулись с филиппинскими судами и обстреляли одно из них из водомета во время миссии по пополнению запасов.



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Китай заявил, что "принял меры контроля" против "незаконного вторжения" филиппинских кораблей в воды, на которые он претендует, и обвинил филиппинское судно в том, что оно "намеренно" протаранило китайское.



"Китай призывает США не использовать Филиппины в качестве пешки для разжигания проблем в Южно-Китайском море", - заявила журналистам официальный представитель МИД Мао Нин, отвечая на вопрос о том, что США осудили действия Китая как "провокационные".



"Филиппины не должны отдавать себя на милость США", - добавила она.

