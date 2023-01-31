



Китай: парам в провинции Сычуань разрешили иметь неограниченное количество детей

Парам в китайской провинции Сычуань будет разрешено иметь столько детей, сколько они захотят, поскольку страна продолжает попытки справиться с уменьшением численности населения.



В прошлом году население Китая сократилось впервые за 60 лет. На протяжении десятилетий в стране проводилась "политика одного ребенка".



В рамках изменения политики в провинции Сычуань неженатые люди теперь также смогут рожать детей.



Раньше действовал запрет на рождение детей одинокими женщинами.



В 2016 году Китай отказался от спорной политики одного ребенка, которая была введена в 1979 году. Семьи, нарушавшие правила, штрафовали, а в некоторых случаях даже увольняли с работы.



В культуре, которая исторически отдавала предпочтение мальчикам, а не девочкам, эта политика также привела к принудительным абортам.



Но изменения, начавшиеся в 2016 году, не смогли остановить падение рождаемости. Смертность в Китае впервые превысила рождаемость в прошлом году.



Председатель КНР Си Цзиньпин сделал приоритетом повышение рождаемости. Правительство предложило налоговые льготы и улучшение охраны материнства, чтобы обратить вспять или замедлить сокращение численности населения.