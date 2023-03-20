



Китай не считает, что Кремль должен нести ответственность, - Блинкен

Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на этой неделе после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что Китай не считает, что Кремль должен нести ответственность за свои злодеяния на Украине.



Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.



Блинкен, выступая перед журналистами на брифинге, сказал, что мир не должен обманываться какими-либо тактическими действиями России, поддерживаемыми Китаем.



