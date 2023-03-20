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Китай не считает, что Кремль должен нести ответственность, - Блинкен
20.03.2023 20:01 Ирина Демьянова

Китай не считает, что Кремль должен нести ответственность, - Блинкен

Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на этой неделе после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что Китай не считает, что Кремль должен нести ответственность за свои злодеяния на Украине.

Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен, выступая перед журналистами на брифинге, сказал, что мир не должен обманываться какими-либо тактическими действиями России, поддерживаемыми Китаем.

 

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