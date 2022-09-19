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Кипр и Израиль договорились разрешить спор о газовом резервуаре в спорных водах
19.09.2022 19:37 Евгения Маркова

Кипр и Израиль договорились разрешить спор о газовом резервуаре в спорных водах

Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар провела в Никосии переговоры со своим кипрским коллегой Натасой Пилидес, чтобы положить конец десятилетнему спору по поводу эксплуатации водохранилища в восточном Средиземноморье.

Министры энергетики "договорились о продолжении конструктивного процесса по вопросу месторождений Афродиты и Ишай для справедливого и скорейшего решения", говорится в заявлении министерства торговли.

В заявлении говорится, что рабочие группы добились прогресса и что "обе стороны выразили оптимизм в отношении шансов на урегулирование и призвали вовлеченные компании продолжить диалог".

Эльхаррар говорит, что из-за глобального энергетического кризиса и растущих потребностей Европы в газе "в наших интересах, чтобы обе стороны ускорили свою работу по быстрому, прозрачному и справедливому урегулированию".

Кипрское месторождение "Афродита" и израильское газовое месторождение Ишай расширяются по морской территории, на которую претендуют обе страны.
 

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