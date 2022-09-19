



Кипр и Израиль договорились разрешить спор о газовом резервуаре в спорных водах

Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар провела в Никосии переговоры со своим кипрским коллегой Натасой Пилидес, чтобы положить конец десятилетнему спору по поводу эксплуатации водохранилища в восточном Средиземноморье.



Министры энергетики "договорились о продолжении конструктивного процесса по вопросу месторождений Афродиты и Ишай для справедливого и скорейшего решения", говорится в заявлении министерства торговли.



В заявлении говорится, что рабочие группы добились прогресса и что "обе стороны выразили оптимизм в отношении шансов на урегулирование и призвали вовлеченные компании продолжить диалог".



Эльхаррар говорит, что из-за глобального энергетического кризиса и растущих потребностей Европы в газе "в наших интересах, чтобы обе стороны ускорили свою работу по быстрому, прозрачному и справедливому урегулированию".



Кипрское месторождение "Афродита" и израильское газовое месторождение Ишай расширяются по морской территории, на которую претендуют обе страны.

