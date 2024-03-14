



Ким Чен Ын теперь “настоящий танкист”

Ким Чен Ын управлял “основным боевым танком нового типа” во время присутствия на военных учениях, в то время как Сеул и Вашингтон завершают совместные учения по улучшению сдерживания.



На прошлых учениях Ким Чен Ын показывал солдатам на границе как надострелать из автомата в своих южных соседей. Теперь же Ким брутально оделся в черную кожанку, вышел поприветствовать шеренги солдат и…



После смотра танкистов Ким решил “самостоятельно управлять танком”, сообщает официальное Центральное информационное агентство Кореи.





