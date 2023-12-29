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Казахстан исключил талибов из списка запрещенных организаций
29.12.2023 11:09 Алина Груднева

Казахстан исключил талибов из списка запрещенных организаций

В Казахстане решили исключить "Талибан", захвативший власть в Афганистане, из списка запрещенных террористических организаций.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Айбек Смадияров в интервью государственному агентству "Казинформ".

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"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН", - отметил Смадияров.

По словам министра, Казахстан ссылается на резолюцию Совбеза ООН.
 

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