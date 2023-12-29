



Казахстан исключил талибов из списка запрещенных организаций

В Казахстане решили исключить "Талибан", захвативший власть в Афганистане, из списка запрещенных террористических организаций.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Айбек Смадияров в интервью государственному агентству "Казинформ".



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"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН", - отметил Смадияров.



По словам министра, Казахстан ссылается на резолюцию Совбеза ООН.

