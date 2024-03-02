



Катастрофа: во Франции ответили, чем чревата победа РФ для ЕС

Победа России в войне против Украины чревата огромными финансовыми потерями для Евросоюза.



Такое предупреждение в интервью газете Le Monde озвучил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Победа РФ в Украине может стоить очень дорого. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше", - предупредил он.



По словам Сежурне, с экономической точки зрения поражение Украины обернется катастрофой для Евросоюза.



"Например, только в сфере сельского хозяйства РФ (в случае победы) смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев", - добавил он.