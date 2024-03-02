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Катастрофа: во Франции ответили, чем чревата победа РФ для ЕС
02.03.2024 18:20 Алина Груднева

Катастрофа: во Франции ответили, чем чревата победа РФ для ЕС

Победа России в войне против Украины чревата огромными финансовыми потерями для Евросоюза.

Такое предупреждение в интервью газете Le Monde озвучил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. 

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"Победа РФ в Украине может стоить очень дорого. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше", - предупредил он.

По словам Сежурне, с экономической точки зрения поражение Украины обернется катастрофой для Евросоюза. 

"Например, только в сфере сельского хозяйства РФ (в случае победы) смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев", - добавил он.

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