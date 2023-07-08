



Кассетные боеприпасы: характеристики, почему запрещены и зачем они ВСУ

Президент США Джо Байден принял решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.



Кассетные боеприпасы – это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из открывающихся в воздухе контейнеров, разбрасывающих много малокалиберных бомб на большой территории. Одна кассетная бомба может содержать не менее 10 мин и мелких деталей к ним на специальных стенках-перегородках.

Они отличаются широким спектром действия и предназначены для поражения живой силы или ликвидации колонны военной техники.

Есть несколько различных типов кассетных боеприпасов:

зажигательные – используются для поджога объектов, содержащих напалм или белый фосфор, противотанковые и противопехотные элементы;

противотанковые – авиабомбы, расположенные внутри, имеют кумулятивные боеголовки, пробивающие броню бронемашины или танка;

противопехотные – вниз используются осколочные небольшие бомбы, рассчитанные на уничтожение мягких объектов;

минировочные – минные боеприпасы взрываются не сразу, а ведут себя как обычные наземные мины;

противоаэродромные – рассчитаны на проникновение через бетон перед взрывом, чтобы уничтожить или значительно повредить поверхность взлетно-посадочной полосы;

химические – такие кассетные бомбы разрабатывали в СССР в течение 1950–1960-х годов для распространения химического оружия.

Пока неизвестно, какие именно виды кассетных бомб будут переданы Украине от США. Однако аналитики Defence Express предполагают, что для ВСУ могут быть переданы американские: артиллерийские 155-мм М864 боеприпасы, кассетные ракеты M30 к HIMARS, M261 MPSM – 70-мм кассетный боеприпас Hydra, в перспективе – ракеты M39A1 ATACMS.



Однако не исключено, что Украине будут переданы кассетные боеприпасы с уровнем отказа менее 1% – это такие, в отношении которых не применяются никакие запреты. Это могут быть кассетные авиабомбы CBU-97 и обновленная их версия CBU-105.



Довольно активно кассетные бомбы применяли в Косово, Ираке, Ливане, Афганистане. США применяли его в Югославии во время военного конфликта 1999 года, а также в войне в Афганистане а 2001 году. В 2011 году кассетные бомбы применяли правительственные войска Муаммара Каддафи во время внутреннего ливийского конфликта в городе Мисурата. В 2022-2023 годах Россия неоднократно сбрасывала и продолжает сбрасывать кассетные бомбы на города Украины, в том числе на жилые кварталы.



Кассетные боеприпасы в мире были запрещены в 2008 году, когда была подписана конвенция о кассетных боеприпасах, а именно о запрете их использования. Эту конвенцию подписали и ратифицировали, в частности, страны Евросоюза, Канада, Великобритания и Япония. В то же время, не подписали и не ратифицировали конвенцию о кассетных боеприпасах США, Россия и Украина.



Кассетные боеприпасы запрещено использовать международным гуманитарным правом, ведь они относятся к категории оружия, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизбирательное действие. Кассетные боеприпасы угрожают гражданскому населению, потому что поражают широкую площадь, не отличая военных от мирных жителей. Кроме того, не все мини-снаряды взрываются сразу во время удара – около 25% суббоеприпасов могут оставаться на земле и представлять опасность для граждан в течение месяцев, лет или даже десятилетий после конфликта.



Кассетные боеприпасы позволят ВСУ нанести серьезный ущерб российским войскам. В частности, это касается сил, которые находятся в плотной обороне, и на участках фронта, где армия РФ пытается наступать. Кассетные боеприпасы могут быть особенно полезны против солдат, находящихся в окопах.



По мнению американских военных, если США передадут для ВСУ усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM) – их около 3 млн – то они уже станут существенным усилением против врага. Эти боеприпасы накрывают зону диаметром 300 м, так что один такой снаряд выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных.



Украина также отправляла в США запрос на получение суббоеприпасов от кассетных авиабомб Mk-20 Rockeye II, которые планируется использовать для оснащения дронов. Если Украина получит истребители F-16, то на этот случай у США есть кассетные боеприпасы для этих самолетов под названием CBU-105. Бомба содержит 10 суббоеприпасов BLU-108/B, обладающих инфракрасной головкой самонаведения. Такие боеприпасы предназначены для поражения бронетехники.