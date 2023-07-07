



WP: Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине спорных кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня, сообщает The Washington Post.



Конгресс должен изъять боеприпасы из существующих оборонных запасов США.



Это решение было принято на фоне беспокойства по поводу задержки контрнаступления Украины и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Отметим, что такой шаг предусматривает обход закона США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом брака выше 1%.



По последним оценкам, проведенным в 2020 году, коэффициент брака кассетных боеприпасов не превышает 2,35%. Хотя это превышает ограничение в 1%, официальный представитель Пентагон Пета Райдер отметил, что официальные лица "тщательно отбирают" боеприпасы с коэффициентом брака 2,35% или ниже для передачи в Украину.



Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации.



В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление из-за того, что они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.



Еще в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Байдена не была готова выполнить это пожелание.