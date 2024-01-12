



Кандидат в президенты Тайваня стремится к "прочным" отношениям с США

Кандидат в президенты Тайваня от Тайваньской народной партии (ТНП) Ко Вэнь-цзе в пятницу, 12 января заявил, что хочет построить "прочные" отношения с Соединенными Штатами.



"Мы определенно будем поддерживать прочные отношения между Тайванем и США, и на этом фундаменте мы будем открыты для начала общения с Китаем", - сказал он на пресс-конференции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным государственного агентства CNA, Ко заявил, что готов сотрудничать с Китаем при любой возможности, но подчеркнул, что общение с Пекином должно происходить на "не подлежащих обсуждению позициях" относительно сохранения свободной и демократической политической системы на острове.



Кандидат от ТТП заявил, что "Тайвань должен иметь возможность защитить себя" и, следовательно, в политике по отношению к Китаю приоритетными должны быть сдерживание и общение.



"Если дело дойдет до военной конфронтации, Тайвань не сможет противостоять материку", - сказал он, добавив, что если Китай решит принять участие в конфликте, ему придется заплатить высокую цену.



Согласно последним опросам, Ко, занимавший пост мэра Тайбэя с 2014 по 2022 год, занимает третье место в президентской гонке на острове с 19 миллионами избирателей, имеющих право голоса.



По опросам, лидирует Уильям Лай от правящей Демократической прогрессивной партии, за ним следует Хоу Ю-и от партии Гоминьдан.

