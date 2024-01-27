



Канцлер Германии Олаф Шольц говорит о росте темных неонацистских сетей

Канцлер Германии Олаф Шольц выражает обеспокоенность ростом ультраправых сил в стране спустя 79 лет после освобождения лагеря Освенцим.



"Постоянно появляются новые сообщения: о неонацистах и их темных сетях", - говорит социал-демократ в записанной на видео речи, посвященной памяти освобождения Освенцима 27 января 1945 года и Международному дню памяти жертв Холокоста.



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"В то же время правые популисты набирают силу, нагнетая страх и сея ненависть", - говорит Шольц, добавляя, что с этим нельзя мириться.



Действительно, протесты против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) набирают обороты после сообщения о том, что два высокопоставленных члена партии приняли участие в совещании, на котором обсуждались планы массовой депортации граждан иностранного происхождения, а демонстрации по всей стране идут уже третью неделю.



Демонстранты стремятся ограничить поддержку AfD, которая занимает второе место в стране и первое в трех восточных землях Германии, где в этом году проходят выборы.



"Именно сплоченность демократов делает нашу демократию сильной", - говорит Шольц.



"Уверенно демонстрировать это на публике - как это происходит сейчас - приятно", - добавляет он.

Канцлер также приветствовал знаковое решение о сокращении финансирования праворадикальной партии Die Heimat, которое вызвало дискуссию о том, может ли аналогичный шаг быть предпринят против националистической партии AfD, назвав это решение "очень хорошим".

