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Канцелярия премьера о видео с Менгисту: делаем все, чтобы вернуть наших ребят
16.01.2023 18:08 Алина Груднева

Канцелярия премьера о видео с Менгисту: делаем все, чтобы вернуть наших ребят

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу прокомментировала видео ХАМАСа, на котором якобы изображен израильский пленный Авер Менгисту.

В частности, было дано обещание сделать все возможное, чтобы вернуть домой тех, кто удерживается террористами в Газе.

"Государство Израиль вкладывает все усилия и ресурсы в возвращение домой своих пленных и пропавших без вести сыновей",  - сказано в заявлении.

Напомним, что на видео Менгисту якобы спрашивает, когда он уже может вернуться домой. В СМИ предположили, что публикация была сделана в качестве знака уходящему в отставку начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави.

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