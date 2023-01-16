



Канцелярия премьера о видео с Менгисту: делаем все, чтобы вернуть наших ребят

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу прокомментировала видео ХАМАСа, на котором якобы изображен израильский пленный Авер Менгисту.



В частности, было дано обещание сделать все возможное, чтобы вернуть домой тех, кто удерживается террористами в Газе.



"Государство Израиль вкладывает все усилия и ресурсы в возвращение домой своих пленных и пропавших без вести сыновей", - сказано в заявлении.



Напомним, что на видео Менгисту якобы спрашивает, когда он уже может вернуться домой. В СМИ предположили, что публикация была сделана в качестве знака уходящему в отставку начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави.