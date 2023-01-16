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ХАМАС впервые показал видео с пленным израильтянином Менгисту
16.01.2023 16:53 Алина Груднева

ХАМАС впервые показал видео с пленным израильтянином Менгисту

Боевое крыло ХАМАСа впервые опубликовало видео пленным израильтянином Аверой Менгисту.

Его схватили в 2014 году, когда он перешел границу с Газой.

Когда именно снималось это видео, неизвестно. Более того, подлинность ролика также не подтверждена.

Террористическая организация сделала соответствующую публикацию как знак уходящему в отставку начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави. 


Менгисту на видео спрашивает, как долго он еще будет находиться в плену. Годами прилагались усилия для возвращения пленных израильтян и удерживаемых ХАМАСом тел двух бойцов ЦАХАЛа, однако они не увенчались успехом.

В декабре 2022 года семьи нескольких пленных встретились с Папой Римским Франциском в Ватикане в рамках постоянных усилий по повышению международной осведомленности о проблеме солдат и гражданских, удерживаемых ХАМАСом.

В ответ на публикацию террористической организации канцелярия премьер-министра отметила, что было дано обещание сделать все возможное, чтобы вернуть домой тех, кто удерживается в Газе.

В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛа Ран Кохав сообщил, что Армия обороны Израиля проверяет подлинность ролика ХАМАСа.
 

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