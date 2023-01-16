ХАМАС впервые показал видео с пленным израильтянином Менгисту
Боевое крыло ХАМАСа впервые опубликовало видео пленным израильтянином Аверой Менгисту.
Его схватили в 2014 году, когда он перешел границу с Газой.
Когда именно снималось это видео, неизвестно. Более того, подлинность ролика также не подтверждена.
Террористическая организация сделала соответствующую публикацию как знак уходящему в отставку начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави.
Hamas publishes a video purportedly of Avera Mengistu, who was captured by the terror group after crossing into the Gaza Strip in 2014. The authenticity or date of the video is unclear. pic.twitter.com/OBzLOyWgfF— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 16, 2023
Менгисту на видео спрашивает, как долго он еще будет находиться в плену. Годами прилагались усилия для возвращения пленных израильтян и удерживаемых ХАМАСом тел двух бойцов ЦАХАЛа, однако они не увенчались успехом.
В декабре 2022 года семьи нескольких пленных встретились с Папой Римским Франциском в Ватикане в рамках постоянных усилий по повышению международной осведомленности о проблеме солдат и гражданских, удерживаемых ХАМАСом.
В ответ на публикацию террористической организации канцелярия премьер-министра отметила, что было дано обещание сделать все возможное, чтобы вернуть домой тех, кто удерживается в Газе.
В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛа Ран Кохав сообщил, что Армия обороны Израиля проверяет подлинность ролика ХАМАСа.