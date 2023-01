ХАМАС впервые показал видео с пленным израильтянином Менгисту

Боевое крыло ХАМАСа впервые опубликовало видео пленным израильтянином Аверой Менгисту.



Его схватили в 2014 году, когда он перешел границу с Газой.



Когда именно снималось это видео, неизвестно. Более того, подлинность ролика также не подтверждена.



Террористическая организация сделала соответствующую публикацию как знак уходящему в отставку начальнику штаба ЦАХАЛа Авиву Кохави.

Hamas publishes a video purportedly of Avera Mengistu, who was captured by the terror group after crossing into the Gaza Strip in 2014. The authenticity or date of the video is unclear. pic.twitter.com/OBzLOyWgfF