



ЦАХАЛ проверяет подлинность видео ХАМАСа с Менгисту

Армия обороны Израиля оценивает подлинность видео, опубликованного боевым крылом ХАМАСа, на котором якобы был изображен израильский пленный Авер Менгисту.



Об этом в ответ на публикацию сообщил представитель ЦАХАЛа Ран Кохав.



"Мы изучаем это видео. Я надеюсь, что видео является подлинным, и что Менгисту абсолютно здоров. Мне сложно сказать, какой у нас уровень доверия к видео", — отметил он.



Ранее в канцелярии премьер-министра сказали после публикации ролика, что делают все возможное для возвращения удерживаемых ХАМАСом израильтян домой.

