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ЦАХАЛ проверяет подлинность видео ХАМАСа с Менгисту
16.01.2023 18:32 Алина Груднева

ЦАХАЛ проверяет подлинность видео ХАМАСа с Менгисту

Армия обороны Израиля оценивает подлинность видео, опубликованного боевым крылом ХАМАСа, на котором якобы был изображен израильский пленный Авер Менгисту.

Об этом в ответ на публикацию сообщил представитель ЦАХАЛа Ран Кохав.

"Мы изучаем это видео. Я надеюсь, что видео является подлинным, и что Менгисту абсолютно здоров. Мне сложно сказать, какой у нас уровень доверия к видео", — отметил он.

Ранее в канцелярии премьер-министра сказали после публикации ролика, что делают все возможное для возвращения удерживаемых ХАМАСом израильтян домой.
 

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