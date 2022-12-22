



Семьи израильтян, находящихся в плену в Газе, встретились с Папой в Ватикане

Семьи нескольких израильтян, находящихся в плену в Газе, встретились с Папой Франциском в Ватикане в среду в рамках постоянных усилий по повышению международной осведомленности о проблеме солдат и гражданских лиц, удерживаемых террористической организацией ХАМАС.



В сопровождении посла Израиля в Ватикане и главы отдела диаспоры и религии МИД Израиля семьи обратились за помощью к Папе и католической церкви в возвращении тел солдат, лейтенанта Хадара Голдина и старшего сержанта Орона Шауля и освобождении задержанных граждан, находящихся в руках ХАМАСа, Аверы Менгисту и Хишама ас-Сайеда.



Встреча длилась около 45 минут, во время которой Папа Франциск обратился к каждому из членов четырех участвовавших семей, выразив глубокую солидарность с ними и особенно со страданиями матерей. Папа пообещал работать с правительствами и религиозными лидерами для возвращения пленников.

