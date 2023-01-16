



Мать Менгисту о видео ХАМАСа: это действительно он

Мать пленного израильтянина Аверы Менгисту Агурнеш считает, что на опубликованном боевым крылом ХАМАСа видео был запечатлен ее сын, которого она не видела восемь лет.



Об этом она сообщила в комментарии 12-му каналу израильского ТВ.



"Его лоб, его лицо, это действительно он. Он немного потолстел, но по-прежнему похож на самого себя", — сказала женщина.



Как ранее сообщил представитель ЦАХАЛа, в настоящее время выясняется, является ли подлинным видео.