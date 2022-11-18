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Канадца обвинили в подготовке свержения правительства Гаити
18.11.2022 03:37 Ольга Белозерова

Канадца обвинили в подготовке свержения правительства Гаити

Гражданину Канады было предъявлено обвинение в планировании террористического акта с целью свержения гаитянского правительства покойного Жовенеля Моиза.

Как сообщает Associated Press, 51-летний Жеральд Николя обвиняется в выезде из Канады для содействия террористической деятельности, пособничестве террористической деятельности и предоставлении имущества в террористических целях.

Власти считают, что Николя планировал устроить вооруженную революцию на Гаити и в конечном итоге захватить власть. По версии полиции, он отправился на Гаити, чтобы координировать действия группы лиц, которые планировали принять участие в перевороте.

Полиция заявляет, что их расследование не связано с убийством президента Моиза, которое произошло в июле 2021 года.

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