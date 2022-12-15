



Канада возобновила санкции против РФ, касающиеся турбин для Северного потока

Канада возобновила против России санкции, касающиеся турбин для Северного потока...



Канадское правительство объявило об отмене введенного несколько месяцев назад исключения из санкций против России по предоставлению разрешения на возвращение по ремонту турбин компании Siemens для обеспечения работы Северного потока.



"Учитывая то, что пути был вынужден продемонстрировать, что он никогда не собирался вернуть Nordstream 1 к полноценной работе, а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить временный отказ от санкций", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Канады Мелани Джоли.