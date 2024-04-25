



Канада тоже расширила санкции против Ирана

Канада в координации с Британией и США тоже расширила санкции против Ирана в ответ на глобальные нарушения мира и безопасности.



По данным МИД страны, в список включены два физических и столько же юридических лиц.



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В частности, под санкции попали министр обороны Ирана генерал Мохаммад-Реза Караи Аштиани, Генштаб Исламской Республики, центральный штаб Хатам аль-Анбия и его командующий генерал-майор Голам-Али Рашид.



Ранее об аналогичных мерах объявила Великобритания. Санкции нацелены на четыре предприятия и двух директоров компаний, производящих БПЛА.