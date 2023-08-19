Кадыров заявил о подготовке "освобождения" других стран: кто после Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров уже мечтает "освободить" другие страны после войны в Украине.
Соответствующее заявление он сделал в субботу, 19 августа.
"Сто процентов мы победим, в Украине закончим и дальше пойдем", - сказал Кадыров.
По словам главы Чечни, "освобождать" его силы пойдут те страны, где оскорбляют Коран.
Судя по последним событиям, речь идет о Дании и Швеции, где священную книгу сжигали и топтали в рамках акций протеста.