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Кадыров заявил о подготовке "освобождения" других стран: кто после Украины
19.08.2023 20:26 Алина Груднева

Кадыров заявил о подготовке "освобождения" других стран: кто после Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже мечтает "освободить" другие страны после войны в Украине.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 19 августа.

"Сто процентов мы победим, в Украине закончим и дальше пойдем", - сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, "освобождать" его силы пойдут те страны, где оскорбляют Коран.

Судя по последним событиям, речь идет о Дании и Швеции, где священную книгу сжигали и топтали в рамках акций протеста.

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