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Кадыров задумался о создании собственной ЧВК, посмотрев на Пригожина
19.02.2023 16:03 Алина Груднева

Кадыров задумался о создании собственной ЧВК, посмотрев на Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен создать собственную ЧВК, когда покинет государственную службу.

Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.

Он расхвалил ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которая воюет в Украине. По словам Кадырова, наемники "достигли очень внушительных результатов" и доказали "свою эффективность в военном плане".

"Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится", - сообщил Кадыров.

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