



Кадыров об инциденте в Брянской области: "жестоко наказать, расстрелять"

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал жестко разобраться с участниками вылазки в Брянской области и наказать их семьи, проживающие в России.



Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.



"Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", - сказал он.



Кадыров требует "не дать им уйти. Покарать на месте и навеки обезвредить". Не забыл упомянуть глава Чечни и о Киеве, потребовав "просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к нападению", даже "не глядя на гражданские объекты".



Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее назвал произошедшее в Брянской области терактом.



