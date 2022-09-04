



Израиль запретит эксплуатацию Boeing 747 и других четырехмоторных самолетов

Израиль запретит эксплуатацию самолетов Boeing (NYSE:BA) 747 и аналогичных самолетов с четырьмя двигателями с 31 марта 2023 года для снижения уровня шума и загрязнения воздуха, сообщило управление аэропортов страны.



В рамках более широкого плана, разрабатываемого для улучшения окружающей среды, управление заявило, что уже сообщило авиакомпаниям, что они не смогут сажать большие самолеты в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве с летнего сезона 2023 года.



Директива касается в основном грузовых самолетов.



Флагманский перевозчик El Al уже вывел из эксплуатации свой парк самолетов 747 и использует двухмоторные самолеты Boeing 777 и 787 на дальнемагистральных маршрутах. Конкуренты также используют эти самолеты Boeing или аналогичные Airbus для полетов в Бен-Гурион, хотя 747-е по-прежнему используются некоторыми авиакомпаниями для грузовых перевозок.



Эксплуатация самолетов с четырьмя двигателями будет разрешена в исключительных случаях и только при наличии специального разрешения.