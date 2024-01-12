



Израиль в Гааге: "Удовлетворение иска ЮАР подбодрит террористов"

Д-р Гилад Ноам, представляя заключительные аргументы защиты Израиля против обвинений ЮАР в геноциде в Международном суде, говорит суду, что если он примет эти претензии, то это подбодрит террористические группы и даст им возможность совершать преступления против человечности в будущем, как это сделал ХАМАС 7 октября.



"Удовлетворение просьбы заявителя ослабит усилия по наказанию за геноцид и вместо того, чтобы суд был инструментом для предотвращения террористических ужасов, превратит его в оружие в руках террористических групп, не считающихся с гуманностью и верховенством закона", - говорит Ноам.



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Удовлетворение просьбы Южной Африки "послужит сигналом для террористических групп, что они могут совершать военные преступления и преступления против человечности, а затем искать защиты у этого суда", - обвиняет Ноам.

