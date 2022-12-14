



Израиль: украинских беженцев выселяют из субсидированного жилья

В Израиле выселят 100 украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в спонсируемом государством жилье, которое Израиль предоставил им в ранее в этом году.



На прошлой неделе власти сообщили беженцам, что их выселяют и что они должны искать решения для жизни самостоятельно. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Отвечая на вопросы по поводу решения о выселении украинских беженцев, министерство соцобеспечения заявило: "Контракт с одним из операторов, принимающих военных беженцев, истек, и арендаторам, которые не могут финансировать жилье по медицинским или физическим причинам, были предложены альтернативы в гостинице. Период финансируемого государством проживания беженцев первоначально был ограничен тремя месяцами и продлевался снова и снова".



Как отмечает пресса, украинские беженцы официально не признаются беженцами в Израиле, поэтому они не могут открыть банковские счета или найти легальную работу.



С начала войны в Украине 15 000 нееврейских беженцев нашли убежище в Израиле. Некоторые из них поначалу жили у родственников или знакомых, но по мере того, как тянулись месяцы войны, им приходилось искать альтернативные варианты проживания, включая спонсируемое государством жилье.