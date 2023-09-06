



"Израиль рад убивать детей": в ВВС оправдались за скандальные слова ведущей

В издании BBC признали комментарий ведущей Анжаны Гаджил, которая в июле объявила о том, что "израильские силы безопасности рады убивать палестинских детей", "не беспристрастным".



Об этом сообщает Jewish Chronicle со ссылкой на заявление отдела по рассмотрению жалоб (ECU).



Речь идет о скандальном комментарии ведущей во время разговора с Нафтали Беннетом во время масштабной военной операции в Дженине.



"ECU признал, что в такой формулировке это заявление могло создать у зрителей впечатление, что они слышат личное мнение ведущего по спорному вопросу, и, следовательно, оно не соответствует стандартам беспристрастности BBC", — сказано в заявлении.



Уточняется, что в BBC уже признали провели работу с исправлениями и разъяснениями относительно этого интервью.



"Хотя это была вполне законная тема для обсуждения во время интервью, мы приносим извинения за то, что формулировка была неправильной и неуместной", — сказали в BBC.

