



"Израиль мог получить 45%, мы представить себе не могли, что он получит 0%"



Бывший посол США в Израиле давид Фридман прокомментировал сделку о демаркации границ с Ливаном.



Фридман пишет: “Мы потратили годы, пытаясь заключить сделку между Израилем и Ливаном по спорным морским газовым месторождениям. Мы были очень близки к этому, предлагая разделить 55-60% для Ливана и 45-40% для Израиля. Никто тогда не представлял себе 100% Ливану и 0% Израилю. Хотелось бы понять, как мы до этого дошли”



Фридману от имени “правительства перемен” почему-то решил ответить журналист Барак Равид:



“1-е - Израиль не получает ноль.

2-е - ситуация на местах изменилась за последние два года

3-е - изменилась политика израильского правительства

4-е - формат сделки изменились с обсуждения территории на обсуждение доходов от добычи”.