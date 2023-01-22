



Израиль хочет купить у США 25 истребителей F-15EX

Министерство обороны Израиля представило официальное письмо с просьбой к правительству США в кратчайшие сроки одобрить продажу истребителей. Цель сделки – удвоить возможности израильских ВВС в следующем десятилетии против потенциальных угроз со стороны Ирана.

Письмо-запрос считается первым шагом в процессе продажи, и сейчас ведутся переговоры по таким деталям, как количество самолетов и их цена. ВВС хотят закупить 25 новых самолетов и модернизировать 25 существующих самолетов F-15i.



Однако ожидается, что сделка займет много времени, а первые модели F-15EX должны прибыть в Израиль только в 2028 году. Израиль также может попросить США сократить сроки.



Решение о закупке дополнительных самолетов основано на расчетах, что в будущих боевых сценариях цели нападения в Иране и других местах на Ближнем Востоке будут более защищены и будут предусматривать использование передовых систем ПВО. Эти сценарии потребуют современных F-35 для нейтрализации систем ПВО, а затем усовершенствованных F-15EX, которые могут нести большее количество оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты, а также более тяжелые бомбы.

Потребность Израиля в улучшенных моделях самолетов становится все более актуальной на фоне сообщений о том, что Москва может продать системы ПВО Ирану, который планирует развернуть их для защиты своих ядерных объектов, а также сомнительных заявлений о том, что Иран разработал ракету, способную сбивать F-35.