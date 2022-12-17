



Израиль готовит операцию по эвакуации своих граждан из Перу

Израиль планирует провести операцию по спасению своих туристов из объятой волнениями Перу. Источники в страховой компании PassportCard и спасательной компании “Магнус” сообщили, что получили “зеленый свет” на проведение операции.



В Перу, где из-за беспорядков парализовано движение транспорта, застряли сотни иностранных туристов, в том числе несколько десятков израильтян.

МИД Израиля не комментирует сообщений, а из “Магнуса” передали, что подробности будут опубликованы, когда все израильтяне будут собраны в надежной точке. Страховая компания и “Магнус” постоянно находятся на связи с израильтянами.



Как известно, в этой стране произошел конфликт между президентом и парламентом. Президент Педро Кастильо попытался распустить парламент, угрожавший ему импичментом, после чего его обвинили в попытке государственного переворота и арестовали.



События в Лиме сопровождаются волнениями в провинциях. Многие туристы застряли в Андах в районе древнего города инков Мачу-Пикчу. Группа израильтян проделала оттуда путь длиной в 30 км вдоль железной дороги. Они рассказали, что шли около 10 часов по горам и видели полотно железной дороги, заваленное местными жителями камнями. Автомобильные дороги также перегорожены камнями.