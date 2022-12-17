



Израильтяне застряли в Перу из-за протестов

Некоторые израильтяне, приехавшие в Перу, застряли в стране и не могут покинуть страну из-за продолжающихся протестов и демонстраций.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Регулярных рейсов нет из-за попытки захватить аэропорт",- сказал в интервью раввин Офер Карипур, который 16 лет жил в доме Хабада в Куско.



Туристка Яэль Хаддад рассказала: "Мы остановились в Куско и отправились в трехдневную поездку в район Мачу-Пикчу. В какой-то момент гид сообщил нам, что вместо того, чтобы ехать полчаса на машине, чтобы добраться до ресторана, где мы должны были пообедать, нам пришлось идти пешком два с половиной часа".



Девушка отметила, что нет ни машин, ни автобусов, ни поездов, ни самолетов.



Демонстрации в Перу продолжаются в стране с момента ареста Педро Кастильо - президента, которому был объявлен импичмент. Кастильо был арестован и это привело к тому, что тысячи его сторонников вышли на улицы. Протестующие заблокировали ключевые дороги и вынудили закрыть пять аэропортов в Перу.



Демонстранты призывают к досрочным выборам, закрытию Конгресса, учредительному собранию и отставке нового президента Дины Болуарте, которая сменила Кастильо.



В ходе протестов пострадали как полицейские, так и гражданские лица. Число погибших в результате протестов может достигать 20 человек.



Ранее МИД Израиля выпустил предупреждение о поездках в Перу.